Cagliari, autocarro tampona un’auto sulla 195: due feriti

Il conducente di un autocarro Fiat Doblò, un giovane 27enne, mentre percorreva la S.S. 195 in direzione di Capoterra, arrivato al km 6,500 circa, per cause ancora da accertare, ha tamponato una Fiat 600, guidata da un 28enne.

Entrambi i conducenti venivano soccorsi e trasportati dal 118 rispettivamente al PS degli ospedali Policlinico e Brotzu. Ai feriti è stato assegnato il codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

