“Troppe erbacce a Cabras, pericolo di incendi”

Allarme incendi: a Cabras situazioni di pericolo

La denuncia del consigliere d’opposizione Antonello Manca. Foto

In Sardegna è arrivata l’estate, ma le temperature non sono l’unico elemento in aumento, come ogni anno, accrescono anche i casi di incendio.

Il consigliere d’opposizione del Comune di Cabras, Antonello Manca, denuncia alcune situazioni di pericolo, presenti nel territorio del comune, documentandole con foto, alcune riferite alle aree attorno al Museo civico.