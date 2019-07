Poliziotti a lezione di tecniche salvavita grazie al Silp Cgil

Parte da Oristano un progetto formativo che si estenderà a tutta la Sardegna

Il sindacato di polizia Silp-Cigl fa partire da Oristano un’iniziativa per formare sulle tecniche salvavita e sull’uso del defibrillatore gli appartenenti al corpo di polizia che operano nei presidi della Sardegna della Polizia di Stato . Il progetto è realizzato in collaborazione con l’associazione See Scout NCR (National Rescue Concil) di Marrubiu.

Il primo modulo del corso si è svolto a Fenosu, nella sede del VII reparto volo della polizia di Stato, ed è stato accolto con soddisfazione dal direttore del servizio, il comandante Mauro Bernacchia.

“Insieme Riccaro La Porta, responsabile di See Scout NCR Sardegna”, ha spiegato il segretario provinciale del sindacato di polizia Silp-Cgil Daniele Rocchi, “abbiamo avviato una collaborazione che è iniziata con il nostro reparto volo di Fenosu. L’obiettivo è quello di preparare gli agenti alla formazione delle tecniche salvavita in caso di eventuali emergenze che dovessero verificarsi nel corso di turni di servizio”.