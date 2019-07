Nuove condotte a Samugheo, domani mancherà l’acqua

A Samugheo nuovi collegamenti alle reti idriche. Domani, le squadre di Abbanoa procederanno all’attivazione delle condotte appena realizzate in via Fontana e in via Galilei.

Gli interventi saranno eseguiti tra le 8.30 e le 17.30: durante questa fascia oraria si verificheranno temporanee interruzioni nelle strade interessate.

I lavori rientrano nell’appalto di efficientamento delle reti idriche per complessivi dieci chilometri di nuove condotte grazie a un investimento di quasi 4 milioni di euro. Nello stesso appalto sono interessati anche i Comuni di Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Ruinas, Ales, Villa Sant’Antonio e Curcuris.

Le risorse sono state ottenute dai fondi Cipe 27 destinati a opere strategiche nel settore idrico-potabile. In tutte le strade interessate si sta procedendo alla completa riqualificazione della rete primaria di distribuzione idrica costituita da vecchie tubature ormai usurate e interessate da frequenti e rovinose rotture e ingenti perdite idriche tanto da richiedere numerosi interventi di riparazione da parte delle squadre di Abbanoa.

Al loro posto il Gestore sta realizzando una nuova rete in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore resistenza. Le nuove infrastrutture saranno tutte georeferenziate per una migliore gestione e una precisa individuazione una volta reinterrate.

Lunedì, 15 luglio 2019

