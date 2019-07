Margine Rosso, ecco come le fiamme sono arrivate davvero a un passo dalla strada. Il colpo dei piromani ha messo a rischio spiagge e automobilisti a due passi da Molentargius, col fuoco praticamente a ridosso della carreggiata nei pressi della rotonda, a Margine Rosso da una parte e su via Fiume dall’altra. Polemica sui social per la mancata pulizia di molte aree verdi del Comune di Quartu. (foto di Roberto P.)

