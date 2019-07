Alghero, rogo minacciata borgo Fertilia

(ANSA) - ALGHERO, 15 LUG - Un incendio apparentemente non di origine dolosa ha lambito l'abitato di Fertilia, frazione costiera di Alghero. La macchia mediterranea della scogliera sovrastata dalle palazzine di via Dalmazia e via Di Pietro ha preso fuoco. Trattandosi di una zona particolarmente impervia, i mezzi a terra hanno avuto grosse difficoltà a intervenire, perciò è stato necessario l'intervento di un elicottero che è riuscito a domare il rogo prima che le fiamme si propagassero verso le case.

L'incendio ripropone la necessità, già sollevata da tempo dagli abitanti della zona, della realizzazione di una fascia di rispetto e della pulizia del sentiero che porta alla vicina spiaggetta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alle altre forze della Protezione civile, è intervenuto anche il sindaco di Alghero Mario Conoci.