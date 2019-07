Fuoco maledetto ad Alghero, fiamme sul lungomare di Fertilia

Incendio ad Alghero, nella zona del lungomare di Fertilia, meta di centinaia di turisti. Il rogo è scoppiato in una zona piena di sterpaglie e cespugli, a ridosso di una serie di case: chi si trovava dentro le abitazioni è scappato subito in strada, attendendo l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai pompieri, è entrato in azione anche un elicottero. In tilt, ovviamente, il traffico nelle strade vicino al lungomare, le fiamme sono ben visibili sin dal centro della città catalana. Un intervento molto difficile, quello di vigili e volontari: non solo fuoco, bisogna fare i conti anche con il forte vento che contribuisce ad alimentare le fiamme.

