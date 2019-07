Molentargius, sconfitto l’incendio che ha colpito Margine Rosso: la vittoria di volontari e vigili del fuoco. Maxi incendio spento nel giro di mezz’ora: le fiamme hanno colpito il parco di Molentargius, il canneto di via Fiume, Margine Rosso e c’era il rischio che si propagassero anche al Poetto, con la preoccupazione tra i bagnanti. Guardate il VIDEO in diretta di John Lawson: ora il fumo è quasi spento e per fortuna il traffico sta riprendendo il suo corso. Questa volta le forze di soccorso, compresi i volontari del Nos di Quartu, sono state davvero tempestive ed eccezionali.

