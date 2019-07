Volo travagliato domenica per i 110 passeggeri dell’Austrian Airlines, partiti da Vienna per arrivare a Manchester a causa di un possibile problema con il sistema di pressurizzazione della cabina. Secondo una nota dell’Aviation Herald, l’aeromobile con la registrazione OE-LWL, è regolarmente atterrato a Manchester dopo avere messo in atto una “una procedura standard”. Nello specifico, nel giro di sette minuti, l’aereo è passato dagli 11000 metri di altitudine ad appena 3mila, con una differenza di oltre 8mila metri. Così il pilota, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha dato l’allarme e fatto scendere le maschere d’ossigeno, avviando una discesa controllata e chiedendo la possibilità di un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto inglese, dove l’aereo ha toccato terra senza problemi quindici minuti dopo e tutti sono stati fatti sbarcare. Tra passeggeri ed equipaggio, sul velivolo erano presenti 115 persone. L’AUA ha confermato al portale “Ali austriaca” l’incidente: “l’aeromobile è stato esaminato dai tecnici Austrian Airlines basati presso lo scalo inglese”. La vicenda è scoppiata sui social network.

L'articolo “La cabina è depressurizzata”: il volo Vienna-Manchester atterra d’emergenza proviene da Casteddu On line.