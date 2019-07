Margine Rosso, maxi incendio in direzione di via Fiume lungo il canneto: elicotteri in azione, il VIDEO in diretta. Ecco il VIDEO del maxi incendio in diretta spedito a Casteddu Online dai residenti di via Fiume e Margine Rosso: dense colonne di fumo e fiamme molto alte, il vento sta spingendo l’incendio lungo il canneto. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e diversi elicotteri, la mano degli incendiari ha colpito ancora e c’è paura che le fiamme possano propagarsi ulteriormente. Il fuoco, ancora una volta, sta di fatto colpendo il parco di Molentargius. (notizia in aggiornamento)

