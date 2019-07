Martina, la giovane mamma cameriera travolta e uccisa da un’auto mentre gettava la spazzatura. Una ragazza bellissima, di appena 25 anni, mamma di un bimbo nato pochi mesi fa, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre gettava i rifiuti fuori dal ristorante dove lavorava. Una fine drammatica quella avvenuta in provincia di Ragusa, dove sono in tanti a piangere la povera Martina Aprile. Per lei non c’è stato niente da fare: la donna è morta a causa delle ferite riportate nell’investimento.

