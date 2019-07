Nuovi scavi nell’insediamento di Santa Barbara di Bauladu

Da oggi e sino al prossimo 9 agosto si svolgerà una nuova campagna di scavi archeologici nell’insediamento nuragico, romano e medievale di Santa Barbara de Turre a Bauladu. La direzione scientifica delle ricerche è affidata a Giuseppe Maisola, del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi di Sassari, con il quale il Comune di Bauladu collabora dal 2013 nell’ambito del progetto “Paesaggi del Montiferru Meridionale e del Campidano di Milis”.

La seconda delle tre annualità di scavo concesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali si avvale inoltre della partecipazione di studenti specializzandi in archeologia provenienti dalle Università di Sassari, Cagliari, Roma e Bari.

Le attività sul campo si estenderanno dall’area dell’abitato verso un ambiente a pianta rettangolare che affianca, in direzione ovest, il settore indagato nello scavo della campagna del 2018. Non si esclude inoltre – risorse permettendo – di studiare una porzione della necropoli altomedievale che si estende nel settore meridionale dell’area archeologica.

Il sito era già stato oggetto di indagini dal 1986 al 1989. Allora le ricerche vennero affidate all’Università di Los Angeles, con la direzione di Lenore J. Gallin e la collaborazione della Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano. La campagna di scavi consentì di ottenere importanti dati per quanto riguarda le fasi di età nuragica (in particolare dell’Età del Bronzo finale) dell’insediamento, evidenziando non solo strutture abitative e importanti elementi relativi alla vita quotidiana, ma anche strutture di tipo cerimoniale e spazi comunitari. Consentirono anche di ottenere informazioni di grandissima importanza in relazione all’economia agro-pastorale e alle attività artigianali che caratterizzavano l’insediamento.