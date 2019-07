Nuovi corsi dell’Assl per l’accompagnamento alla nascita

Al via i nuovi corsi di accompagnamento alla nascita organizzati dal Consultorio familiare di Oristano. Durante gli otto incontri dedicati alle donne in dolce attesa ed ai loro compagni, l’equipe consultoriale guiderà i futuri genitori in un percorso teorico e pratico di preparazione alla nascita, dal momento del parto fino al ritorno a casa con il piccolo.

Si parlerà, fra l’altro, di che cosa mettere in valigia per l’ospedale, di cosa succede durante il travaglio, di quali sono i corretti stili di vita e le pratiche da adottare per preservare la salute del neonato: dall’allattamento al seno, che protegge da malattie, infezioni e obesità, all’importanza di mettere il bebè a dormire a pancia in su per prevenire la sindrome della morte in culla; dalle modalità di trasporto del piccolo in automobile alle vaccinazioni. E poi, per favorire un corretto sviluppo cognitivo del bambino, sarà illustrata l’importanza di iniziare a leggergli i libri a voce alta e fargli ascoltare musica fin dai primi mesi di vita. Le mamme potranno anche sperimentazione esercizi di rilassamento, visualizzazioni e respirazione, preziosi per affrontare in maniera serena il travaglio.

Queste le date di inizio dei nuovi corsi al Consultorio familiare di Oristano (via Carducci, 41): 30 luglio, ore 9.30; 28 agosto, ore 9.30; 5 settembre, ore 15.30; 17 settembre, ore 9.30

Gli appuntamenti per i neo genitori sono totalmente gratuiti e aperti a tutti, previa iscrizione, chiamando il numero 0783.317700, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30.

Lunedì, 15 luglio 2019

