Monserrato, lancio di sassi contro il bus: caccia a una banda di teppisti

Hanno agito approfittando del buio, verso mezzanotte. Hanno visto il pullman della linea M del Ctm che stava transitando vicino a via San Fulgenzio e, per motivi ancora da accertare, si sono messi a lanciare sassi. Due delle pietre scagliate da un gruppo di giovani hanno raggiunto le vetrate del bus, danneggiandole. A quell’ora, a bordo, non c’era fortunatamente tanta gente, ma i pochi viaggiatori presenti hanno vissuto interminabili secondi di paura. L’autista, seguendo alla lettera il protocollo previsto in casi simili, ha informato dell’accaduto la direzione. Sul caso stanno indagando le Forze dell’ordine, che sperano di poter dare un volto ai teppisti grazie alle immagini di qualche videocamera o sentendo i testimoni presenti al momento del fatto a bordo del bus.

Ciò che è certo è che la banda di giovani è subito scappata via, a piedi, verso via Argentina.

