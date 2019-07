Museo Archeologico “Ferruccio Barreca”, la storia evolve in design

Prosegue al Mab la stagione di appuntamenti all’insegna dell’innovazione. Domani, martedì 16 luglio, alle 19, verrà presentato al pubblico “La Storia Evolve in Desing”: un progetto di rinnovamento dell’immagine del Museo archeologico Ferruccio Barreca. Lo studio e la rielaborazione artistica dei contenuti è stata curata da Mara Damiani: artista, designer e Art Director con ampia esperienza di design e illustrazione a livello internazionale. Recenti lavori la vedono impegnata nella ricerca di tratti identitari della Sardegna connessi a nuovi design contemporanei da lei ideati. La serata di presentazione sarà accompagnata da un aperitivo sulle note delle originali musiche di Nicola Agus, in cui ancora una volta tradizione e sperimentazione si incontrano.

La collezione museale è stata sottoposta ad un percorso di ricerca artistica per la creazione di un’originale reinterpretazione in chiave contemporanea degli oggetti più rappresentativi della storia dell’insediamento antico. Presente e passato si fondono in un’originale elaborazione artistica che comunica in forma nuova il museo fuori dal museo.

Il progetto si inserisce in un più ampio processo di ricerca e rinnovamento dell’identità visiva del museo e del territorio, in cui l’istituzione culturale non è solo un luogo di apprendimento per esperti del settore ma uno spazio aperto a molteplici forme di svago legate alla cultura. L’esperienza della visita, infatti, non si apre e conclude all’interno del Museo, ma si dilata anche fuori da esso per offrire un’esperienza di visita e conoscenza complessiva. Promuovere il Museo attraverso una precisa identità visiva, costituisce un veicolo per la trasmissione di valori e contenuti che possano raggiungere un numero sempre più ampio di cittadini. Comunicare informazioni e contenuti è il dovere principale dell’istituzione museale che intende porre il fruitore al centro del processo conoscitivo di un patrimonio che gli appartiene e che, se adeguatamente trasmesso, può innescare nuovi e inaspettati processi culturali, circolazione di idee e generazione di nuovi contenuti culturali.

