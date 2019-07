È, ancora una volta, immondezzaio-Bastione. Dalla scalinata di piazza Costituzione sino alla terrazza panoramica abbondano rifiuti e degrado. Bottiglie di alcolici e superalcolici sui gradini o gettate direttamente nella maxi aiuola, pavimento tutto sporco e appiccicoso e almeno altre quattro “panchine” di marmo frantumate. I resti sono ben visibili, lasciati accanto ad uno dei pochissimi cestini pubblici presenti. Degrado, insomma, e non è la prima volta: lo scorso due maggio puzza e rifiuti avevano accompagnato il risveglio, choc, dei castellani: e più di un residente punta il dito “contro un maxi evento musicale” che si è svolto sabato notte e che ha richiamato migliaia di persone. Proprio come due mesi e mezzo fa. Allora, gli addetti alla pulizia del Comune erano riusciti a ripulire tutto il Bastione solo verso l’ora di pranzo. Stavolta potrebbe aver pesato il fatto che l’evento si è svolto nel weekend e che, per una pulizia completa, si debba attendere ancora qualche ora.

Certo, rispetto all’altra volta il degrado sembra essere minore, ma rimane comunque l’ennesimo sfregio a un monumento. E in molti si fanno una domanda: le telecamere piazzate lo scorso primo luglio dall’amministratore comunale sono già attive?

Fonte: Casteddu On Line