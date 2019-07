Malore durante il bagno, morta annegata in Sardegna

È stata male mentre stava facendo il bagno e inutili sono stati tutti i tentativi di rianimarla dopo il soccorso. Una turista piemontese di 79 anni è annegata nelle acque di Costa Rei, a Muravera (Cagliari), una delle più belle spiagge del litorale sud orientale della Sardegna. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri. La donna era arrivata nell'isola per un periodo di vacanza, ospite di un residence, assieme al marito di 80 anni che si trovava in spiaggia. Appena arrivata al mare, la turista ha deciso di entrare in acqua per fare il bagno e lì si sarebbe sentita male. Soccorsa prontamente da in gruppo di bagnanti e dai bagnini di uno stabilimento che l'hanno vista in difficoltà è stata riportata a riva. Inutili però i tentativi di rianimarla. Sul posto è arrivata anche una ambulanza del 118 ma per la 79enne non c'era più nulla da fare.

UN MORTO ANCHE A BOSA. Un uomo di 70 anni, originario di Padria (Sassari) è morto per infarto mentre faceva il bagno nel mare di Bosa in località S'Abba Druche. E' avvenuto intorno alle 17,30 di ieri. Ad accorgersi di quanto stava succedendo sono stati alcuni bagnanti che lo hanno subito soccorso e portato a riva. Lanicato l'allarme al 118, gli stessi bagnanti hanno provato comunque a rianimarlo, ma senza successo. Altri tentativi di rianimazione sono stati fatti poi dal personale del 118. Nel frattempo è stato allertato l'elicottero dell'Areus, che però è arrivato quando ormai non c'era più niente da fare.

Considerate le impervie delle strade che portano alla spiaggia di S'Abba Druche il corpo del pensionato è stato comunque caricato sull'elicottero e trasportato all'Ospedale di Bosa, dove è stato confermata la morte per infarto. Sul luogo assieme ai soccorritori è intervenuta anche la Guardia Costiera dell'Ufficio circondariale marittimo di Bosa. La magistratura ha già disposto la restituzione della salma ai familiari.