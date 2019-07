Esce fuori strada con l’auto: giovane ferita, finisce in ospedale L’incidente questa mattina lungo la Statale 388 nei pressi dell’incrocio tra Simaxis e Solarussa

Ha perso il controllo e la sua Ford Fiesta è uscita d strada ribaltandosi: a rimanere ferita è stata una giovane, protagonista di un incidente avvenuto alle 4 di questa mattina lungo la Strada Statale 388, all’uscita di Simaxis.

Per cause da accertare l’auto si è ribaltata allo svincolo per Solarussa finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, che hanno estratto la giovane dall’abitacolo. Un’equipe del servizio 118 l’ha quindi trasferita all’ospedale San Martino.

La giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi.

Lunedì, 16 luglio 2019

