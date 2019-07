Cagliari, incendio di tre auto in sosta: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l’area e la sede stradale

Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 2:30 della notte per l’incendio di tre autovetture in sosta in via Tevere.

Sul posto la squadra di Pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino di Cagliari che con un’APS (autopompa serbatoio) e cinque operatori ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

L'articolo Cagliari, fiamme nella notte in via Tevere: distrutte tre auto in sosta proviene da Casteddu On line.