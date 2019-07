Quartu, pauroso incidente in via San Benedetto: auto si ribalta, ferito un giovane. Sul posto i vigili del fuoco che stanno intervenendo prontamente: l’auto avrebbe colpito alcune auto in sosta per poi ribaltarsi, alla guida c’era un ragazzo che è stato portato in ospedale, ancora non si conoscono le sue condizioni ma per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita. All’incidente hanno assistito diversi testimoni, moltoi residenti si sono affacciati alle finestre, visibilmente scossi. Via San Benedetto è stata poi chiusa al traffico nel tratto tra via Praga e via Pindemonte.

