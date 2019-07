Margine Rosso, muore l’ingegnere Antonio Vacca in un misterioso incidente: l’appello della sorella Lorena

Appena dodici ore fa l’appello della sorella Lorena su Casteddu Online: “Si cercano testimoni per l’incidente di mio fratello a Margine Rosso, è in coma”: Stasera purtroppo la tragica notizia: Antonio Vacca, 40 anni, che proprio oggi compiva gli anni, giovane ingegnere conosciutissimo di Settimo, è morto. Il suo cuore ha cessato di battere all’ospedale Brotzu dopo una settimana di agonia. Le circostanze dell’incidente sono avvolte nel mistero, perchè i familiari hanno saputo che era ricoverato solo il giorno dopo. “L’incidente è avvenuto domenica 7 Luglio alle 3 del mattino- ha raccontato la sorella a Casteddu Online- potreste chiedere su un post se nessun ha visto nulla? E’ molto importante”. Di fatto, la famiglia ha saputo del sinistro solo il giorno dopo, ma le circostanze non sono ancora del tutto chiare: chi ha causato l’incidente e come?

I familiari non si danno pace e cercano qualche testimone del sinistro, avvenuto domenica 7 luglio intorno alle 3 del mattino.

Chi dovesse aver assistito o visto qualcosa può contattare la sorella Lorena al numero +447940440704 o direttamente le forze dell’ordine. Nella foto la vittima, l’ingegnere Antonio Vacca di 40 anni.

