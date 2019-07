Bosa, stroncato da un infarto mentre fa il bagno: seconda vittima della domenica in Sardegna. Anche a Bosa, come a Muravera, un malore è stato fatale: in questo caso a morire è stato un uomo di 70 anni, a S’Abba Druche. Si tratta di un residente a Padria, nel Sassarese: sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimarlo. Era un pensionato, che si stava godendo una domenica di vacanza nel mare bellissimo di Bosa. Si è sentito male e si è accasciato in acqua, poi è stato portato in riva ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.

