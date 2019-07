Muore al mare per un infarto

Tragedia questo pomeriggio ad “Abba druche” sul litorale di Bosa. Intervento anche dell’elisoccorso

Dramma questo pomeriggio nella spiaggia di S’Abba Druche, sul litorale di Bosa, dove un pensionato di 70 anni, originario di Padria è morto mentre faceva il bagno, a causa di un infarto. La tragedia si è consumata poco dopo le 17.

L’uomo è stato soccorso da alcuni bagnanti che lo hanno trascinato a riva e hanno cercato di rianimarlo. Sul posto è arrivata anche un’equipe del servizio 118 in ambulanza e successivamente un elicottero dell’Areus. P

urtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo non ha ripreso conoscenza. E’ stato caricato in elicottero e trasportato alla periferia di Bosa e poi da qui nella camera mortuaria dell’ospedale.

Sotto il video di un lettore.