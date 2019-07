Capoterra, corto circuito devasta una pizzeria. “Tutto bruciato, non abbiamo più nulla”. Il triste annuncio della pizzeria Treff di Capoterra: “Buongiorno a tutti, stanotte a causa di un cortocircuito di una presa, la nostra attività ha avuto gravissimi danni.Tutto bruciato …non abbiamo più nulla..per pulire il tutto, imbiancare e ripristinare la pizzeria ci vorrà una settimana forse di più.

Ci scusiamo con tutti i nostri clienti. Speriamo di tornare il più presto possibile”, i ragazzi del locale promettono che si rimboccheranno le maniche per rendere il locale di via Cagliari ancora più bello di prima.

