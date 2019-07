Giovanni Falduto, altro sardo muore in sella alla sua moto: grande commozione per la sua scomparsa. Il terribile incidente si è portato un 44 enne di Gavoi, molto conosciuto e stimato: schianto fatale con la Ninja Kawasaki avvenuto sulla statale 125, tra La Caletta e Santa Lucia, sulla strada per il mare. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe effettuato un sorpasso per poi schiantarsi contro un muro di protezione della strada. Un ragazzo molto conosciuto e ricordato così, nel migliore dei modi, dalla pagina Fb Motoclub Gallura: “Ieri è venuto tristemente a mancare per un fatele incidente in moto, un caro amico di Gavoi, Giovanni Falduto di appena 44 anni.

Frequentavo il suo bar insieme agli altri amici di Gavoi e lo ricorderò sempre con questo sorriso che lo contraddistingueva, sempre pronto a scherzare e farti sentire a proprio agio.

Grande appassionato di mountain bike, era un punto di riferimento per gli amici sportivi del paese.

Ciao Giovanni che la terra ti sia lieve”; nella foto, pubblicata dalla stessa pagina Fb, Giovanni Falduto insieme a due cari amici nel bar di Gavoi.

L'articolo Giovanni Falduto, altro sardo muore in sella alla sua moto: grande commozione per la sua scomparsa proviene da Casteddu On line.