Tiziano Ferro si è finalmente sposato in Italia con Victor Allen

In realtà erano già sposati da una ventina di giorni. Infatti il 25 Giugno scorso Tiziano Ferro e Victor Allen di 54 anni si sono spostati a Los Angeles. Ora la replica in Italia. Ieri il Cantante si è unito civilmente al suo compagno con il quale sta insieme da 3 anni. La cerimonia nella villa di Tiziano Ferro a Sabaudia (Latina)

Alla celebrazione hanno partecipato una quarantina di persone tra parenti e amici.

"Con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia" Ha dichiarato il Cantante neo-sposo. Gli sposi, per l'occasione non hanno voluti alcun regalo dagli invitati e hanno donato quelli delle nozze americane a un centro di salvataggio per cani e reparto oncologico dell’ospedale di Latina.