“Bisogna trovare gli autori dei roghi che ieri hanno incendiato centinaia di ettari in Sardegna. Bisogna trovarli, metterli in galera e buttare la chiave. Sono responsabili di un crimine odioso che ha messo in pericolo vite umane e causato danni enormi alla nostra terra”. Questa la dura posizione della Lega in Sardegna, espressa oggi dal consigliere regionale Pierluigi Saiu, presidente della commissione Autonomia e Riforme.

“Dobbiamo ringraziare l’ Assessorato all’Ambiente, la Prefettura, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri, le forze di polizia locale e i BarracelliGrazie a tutte le persone che hanno rischiato la vita. Nelle prossime ore chiederò ai sindaci di Orosei e Siniscola di poterli incontrare così da capire cosa si può fare insieme alle amministrazioni locali. Garantiremo la massima collaborazione rispetto a tutte le richieste che ci verranno manifestate”, conclude Saiu.

L'articolo Sardegna, la Lega: “Troviamo i piromani in Sardegna, mettiamoli in galera e buttiamo la chiave” proviene da Casteddu On line.