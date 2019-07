Si è svolta all’Istituto Primo Levi di Quartu S. Elena, la festa per i neo diplomati. L’idea del dirigente scolastico, Massimo Siddi è stata raccolta da un gruppo di docenti che ha l’obiettivo di lavorare sul benessere scolastico: dal momento dell’accoglienza per gli studenti in ingresso alla la festa del diploma che celebra il percorso fatto.

La manifestazione è stata introdotta da un saluto del dirigente scolastico seguito dalla proiezione di un breve video che ripercorreva attraverso le immagini la storia di questi cinque anni di scuola. La serata è stata animata dall’atleta Roberto Zorcolo, esempio di caparbietà sportiva.

Non è mancata la testimonianza di due ex allievi dell’Istituto: Francesca Carta, diplomata nel 2014, poliglotta, vive lavora tra Madrid e Londra e Massimo Granchi, classe 1974, senese d’adozione e scrittore per diletto.

I protagonisti sono stati i diplomati che, ritirato l’attestato e fatta la foto di rito, sulle note di Ligabue, hanno lanciato il tocco e festeggiato con insegnanti, genitori e amici.

“Avete fatto esperienza di vita, avete appreso e avete condiviso con noi il vostro tempo, – ha detto il dirigente scolastico – siete cresciuti con noi e noi con voi. Vi salutiamo con affetto e riconoscenza nella speranza di aver lasciato qualcosa nelle vostre vite”.

L'articolo Quartu, Diploma Day all’Istituto “Primo Levi” proviene da Casteddu On line.