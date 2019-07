Quartu, incidente alla rotonda del Margine Rosso: si cercano urgentemente dei testimoni.

Un uomo di 40 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è ora ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

I familiari non si danno pace e cercano qualche testimone del sinistro, avvenuto domenica 7 luglio intorno alle 3 del mattino.

Chi dovesse aver assistito o visto qualcosa può contattare la sorella Lorena al numero +447940440704 o direttamente le forze dell’ordine.

Aiutiamo la famiglia a conoscere la verità, un uomo è in fin di vita.

L'articolo Quartu, incidente alla rotonda del Margine Rosso: un uomo è in coma, si cercano dei testimoni proviene da Casteddu On line.