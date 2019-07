Incidente stradale in galleria sulla nuova Ss 125, i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza il veicolo e la sede stradale.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 20:00 di sabato per un incidente stradale nella seconda galleria in direzione Cagliari all’altezza della località Mari Pintau sulla nuova Strada statale 125.

Un’auto, per cause ancora da accertare, ha sbandato ed è andata ad impattare sul cemento armato della galleria.

Fortunatamente il conducente non ha subito danni o ferite.

Sul posto è tempestivamente intervenuta un’ambulanza inviata dal servizio di emergenza del 118.

La squadra di Pronto intervento dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

La carreggiata è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto anche l’Anas per il ripristino della sede stradale e i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

L'articolo Mari Pintau, incidente in galleria: auto sbanda e colpisce il cemento armato proviene da Casteddu On line.