Tortolì, anche i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari in supporto alle squadre di Pronto intervento del Comando di Nuoro per domare i vasti incendi di vegetazione a Orri.



Le squadre di Pronto intervento del Comando sono intervenute in supporto alle squadre del Comando di Nuoro a Orri Tortolí, in Ogliastra, per vasti incendi che hanno impegnato gran parte della flotta antincendio Regionale con squadre a terra e mezzi aerei, tra cui anche tre canadair del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il vasto fronte dell’incendio ha coinvolto anche abitazioni, alcune strutture aziendali e animali.



Evacuate una spiaggia e in via precauzionale alcune abitazioni lambite dalle fiamme.



Nelle ultime ore della serata di ieri i mezzi aerei sono risultati impossibilitati ad effettuare lo spegnimento e le squadre a terra a protezione dei centri abitati hanno presidiato i fronti dell’incendio alimentati dal vento.



Sul posto anche squadre antincendio di volontariato, forze di Polizia, Carabinieri per gestire la viabilità e l’ordine pubblico, in via precauzionale stanno presidiando anche ambulanze.

L'articolo Incendio a Tortolì, intervengono anche i vigili del fuoco di Cagliari: coinvolti animali, aziende e abitazioni proviene da Casteddu On line.