Incidente nel pomeriggio sulla Sulcitana, all’altezza del Porto Canale: un ferito.

Una Golf guidata da un 21enne di Cagliari residente a Dolianova, si è scontrata lateralmente con una Land Rover Freelander guidata da una 48enne residente a Sarroch. Per effetto dell’urto la Golf, dopo aver colpito il guard rail, si è ribaltata e il suo conducente è rimasto ferito in maniera non grave. E’ stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Marino in codice giallo. La conducente della Rover invece è rimasta incolume. E’ probabile che l’incidente sia stato causato da un cambio improvviso di corsia di uno dei due veicoli.

La Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi di rito, sta raccogliendo quanto necessario a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

L'articolo Scontro sulla Sulcitana, auto colpisce il guard rail e si ribalta: ferito un giovane di Dolianova proviene da Casteddu On line.