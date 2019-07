Roghi in Sardegna, evacuate case e campeggi

Le fiamme divampate vicino sul litorale di Tortolì, in Ogliastra, stanno minacciando una ventina di abitazioni che sono state evacuate. Stessa sorte per gli ospiti di alcune strutture ricettive - un agriturismo e due campeggi - che hanno dovuto abbandonare l'area. Il vento peraltro sospinge il fumo verso la spiaggia di Orrì, creando allarme fra i bagnanti. Al momento stanno operando diverse squadre a terra con i Canadair provenienti da Trapani e Napoli, oltre a tre elicotteri regionali.

Non solo case e campeggi ma anche il litorale di Orrì, la più grande spiaggia cittadina di Tortolì, in Ogliastra - lunga diversi chilometri - viene evacuato in questo momento dagli uomini della protezione civile che stanno operando sulla zona dell'incendio che si è sviluppato nelle colline retrostanti la località balneare. Per ora le persone vengono fatte allontanare via terra dall'unica strada litoranea che collega Tortolì a Barisardo, passando per le diverse spiagge della zona. "Siamo in piena emergenza", ha detto il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas all'ANSA, in un breve contatto telefonico mentre stava seguendo da vicino tutte le operazioni.