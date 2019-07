Olbia, 12 sanzioni per commercio abusivo

(ANSA) - OLBIA, 13 LUG - Pugno di ferro della Polizia municipale di Olbia e della Guardia costiera di Golfo Aranci contro il commercio abusivo sui litorali. Con un'operazione congiunta che ha impiegato tre mezzi e dieci uomini in divisa, questa mattina è stata controllata a tappeto la spiaggia di Marinella arrivando a emettere 12 sanzioni per un totale di 30 mula euro e a sequestrare oltre 900 pezzi di merce.

Agenti e militari coordinati dal dirigente della Municipale, Giovanni Mannoni, e dal comandante della Delegazione di spiaggia di Porto Rotondo, Giampaolo Izzi, si sono messi all'opera dopo che gli operatori turistici della zona avevano segnalato la presenza di numerosi venditori abusivi a Marinella. L'operazione ha visto prima l'intervento di cinque uomini in "servizio incognito" i quali, individuati i venditori e localizzata la merce, hanno richiesto l'intervento dei colleghi in divisa che hanno proceduto alla contestazione degli illeciti e al sequestro della merce.

Ai trasgressori è stata contestata la violazione della legge regionale sul commercio del 2016, con sanzioni fino a 5mila euro. Sigilli a vestiti da mare, foulard, borse, bracciali, collane, giochi da spiaggia, tutto materiale di bassa qualità e non conforme alle normative europee.(ANSA).