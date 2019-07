Come Trasformare la Doccia in una Spa ed Aumentare la pressione dell'acqua con il Soffione LUV a Led

Oggi recensiamo un prodotto che ci ha letteralmente stupito. Uno dei acquisti su Amazon più soddisfacenti degli ultimi giorni.

Parliamo del Soffione Doccia Anticalcare ad Alta Pressione con LED, Aggiornamento Testa Doccia 45% di risparmio idrico. Sembra un normale soffione, in realtà trasforma totalmente il modo di farsi la doccia, e sembra quasi di essere nelle doccie emozionali di una spa, grazie ai led multicolore che cambiano in automatico in base alla temperatura dell'acqua e alla possibilità di selezionare tre opzioni diverse di getto tra cui quella simile al vapore acqueo, con un effetto rilassante simile a quello dei comuni impianti Spa.

Inoltre la La tecnologia LUV può aumentare la pressione dell’acqua fino al 200%, infatti prima la potenza dell'acqua non era il massimo, invece ora grazie a questo sistema anche l'erogazione dell'acqua è decisamente migliorata. Il sistema di mineralizzazione agli ioni negativi, formato da 3 diversi tipi di ioni minerali, purificano l'acqua della doccia, rimuovono il 99% delle tossine di cloro dall'acqua e regola il valore pH dell'acqua rendendola molto più morbida e piacevole.

