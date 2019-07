Competitività: la Sardegna tra le peggiori in Europa

Ricerca della Cna sullo scenario insulare. Prima di noi Baleari, Malta, Cipro, Corsica, Croazia, Adriatica, Algarve e Creta

L’87% delle regioni d’Europa è più competitiva della Sardegna, 243 regioni fanno meglio dell’Isola in termini di performance in materia di sviluppo economico, innovazione, welfare, infrastrutture e turismo.

Lo attesta il report su “La competitività della Sardegna alle soglie del terzo decennio del millennio: economia, innovazione, welfare, infrastrutture, turismo” realizzato dalla Cna Sardegna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa).

Sardegna in difficoltà nel confronto con i suoi competitor del Mediterraneo: prima di noi le isole Baleari, seguono Malta, Cipro, Corsica, Croazia, Adriatica, Algarve e Creta. Siamo al 218° posto in Europa e al 16° in Italia per reddito pro-capite (appena 20.600 euro), ultimi tra le regioni italiane per produttività (appena 60 mila per occupato).

Preoccupa la scarsa capacità del sistema sardo di produrre e assorbire innovazione, 226° posto, (in particolare tecnico-scientifica), la percentuale di occupati in settori innovativi,

La ricerca, presentata questa mattina a Cagliari, evidenzia un forte collegamento tra competitività, innovazione, crescita e sviluppo economico e livello di istruzione: in Sardegna, infatti, soltanto il 14,5% dei residenti tra 25 e 64 anni risulta in possesso di un titolo di studio universitario, dato che colloca la nostra tra le 10 peggiori regioni europee e paragonabile alle medie delle realtà più arretrate dell’Est Europeo.

La scarsissima propensione all’innovazione viene amplificata da una spesa in ricerca e sviluppo ampiamente al disotto dei già bassi standard nazionali, da livelli di disoccupazione giovanile superiori rispetto alla stragrande maggioranza delle regioni europee che penalizzano la parte più dinamica e creativa della società sarda, da una bassissima produzione di brevetti e da una scarsa percentuale di occupati in aziende ad alto contenuto tecnologico, elementi che dimostrano come il sistema regionale si trovi oggi ad affrontare un gravissimo ritardo in tutti gli aspetti legati alle capacità di produrre e assorbire innovazione.

Segnato da scarsa efficienza produttiva il modello turistico isolano, 233° posto; pesa la fortissima stagionalità. L’Isola superata dall’84% delle regioni a più forte vocazione turistica, incluse tutte le regioni europee del Mediterraneo.