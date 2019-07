Sgominata banda dello spaccio a Cagliari

Chiusa, dopo cinque anni di indagini, l'inchiesta della Squadra Mobile con la Direzione distrettuale antimafia di Cagliari su una presunta organizzazione specializzata nello spaccio di droga, la cui base operativa si trovava in via Seruci nel cuore del quartiere di Is Mirrionis. Durante le indagini - condotte dal sostituto procuratore della Dda, Rossana Allieri - sono state segnalate, a vario titolo, 55 persone e sono state sequestrate diverse quantità di stupefacenti: 103,372 grammi di cocaina, 16,869 grammi di eroina, 99,364 grammi di speedball(una miscela di eroina e coca), 0,01 grammi di hashish e circa 20mila euro in contanti.

Secondo l'ipotesi degli investigatori alcuni gruppi familiari si erano specializzati trattare ognuno un tipo diverso di droga: eroina, cocaina e speedball. La regia, invece, si occupava di concordare luoghi (protetti da portoncini blindati) per la vendita, gli orari e la rete di sorveglianza per monitorare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine.

Ogni componente dei vari gruppi familiari avrebbe detenuto pochi grammi di droga, così da ridurre i rischi in caso di arresto o di blitz, ma alla fine la quantità totale era rilevante. Principali fornitori del traffico vengono indicati Andrea Farris, Cristian Viola, Alberto Partolino e Antonio Aramu, il primo specializzato in cocaina. Sotto di loro, alcuni degli indagati avrebbero avuto altri gruppi familiari dediti allo spaccio.