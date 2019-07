Era stato arrestato solo pochi giorni fa dopo essere stato sorpreso a rubare all’interno di un’auto. Torna in manette Corrado Maccio, 53 anni, pluripregiudicato. Cosa ha fatto stavolta il ladro seriale ben noto alle forze dell’ordine? Al mercato di san Benedetto, a bordo di un Suv, ha tentato di vendere una bicicletta da bambino completa di casco e attrezzatura varia del valore di 550 euro, ovviamente rubata insieme all’auto.

Infatti, all’arrivo degli agenti ha ammesso di aver asportato poco prima l’auto da un parcheggio condominiale in via Cocco Ortu al cui interno vi era una bicicletta da bambino. Rintracciato il proprietario, dopo la formale denuncia di furto, è stato restituito il maltolto.

L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato continuato ed al termine degli atti è stato condotto prima presso il Tribunale per il processo con rito direttissimo e successivamente alla Casa circondariale Uta.

L'articolo Cagliari, arrestato due giorni fa per furto in un’auto, ci riprova: di nuovo in manette proviene da Casteddu On line.