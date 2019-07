Sostegno alla disabilità gravissima: come partecipare al bando per i contributi

Aiuto del Comune di Arcidano per persone non autosufficienti e/o in condizione di dipendenza vitale, affette da Sla o grave Alzheimer

Aperti i termini di partecipazione al bando per accedere agli interventi in favore delle persone con disabilità gravissima.

Le linee di indirizzo ed il modello di domanda, sono disponibili presso la sede comunale e sull’albo pretorio on-line dell’Ente. La domanda dovrà essere compilata, corredata dalla documentazione richiesta e presentata all’ufficio protocollo dell’ente entro martedì 27 agosto.

Gli interventi del bando, sono volti a favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di gravissima disabilità, attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto di servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte dei familiari.

I destinatari dell’intervento sono persone in condizione di disabilità gravissima, non autosufficienti e/o in condizione di dipendenza vitale, ivi comprese quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica o da forma grave di Alzheimer.

L’avviso pubblico, prevede l’attivazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio sanitari.

Le aree di intervento prioritarie riguardano l’attivazione o incremento dell’assistenza domiciliare, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, secondo il Piano Assistenziale Individuale (PAI) e un supporto di tipo economico per l’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o per la fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato previsto dal PAI.