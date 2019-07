Arcidano: tornano le attività estive alla biblioteca comunale

Letture e laboratori dedicati ai più piccoli

A San Nicolò d’Arcidano, anche quest’anno, tornano le attività estive in biblioteca. Organizzate dal Comune di Arcidano, in collaborazione con il servizio bibliotecario, si svolgeranno presso il Centro di Aggregazione Sociale di Viale Repubblica.

L’iniziativa coinvolgerà bambini di età compresa tra i 5 e gli 8 anni. Le letture, scelte da un vasto catalogo di esponenti della letteratura illustrata per ragazzi, saranno seguite da laboratori manuali su temi diversi.

La partecipazione è gratuita. Per aderire all’iniziativa, occorre dare la propria adesione presso la biblioteca comunale, negli orari di apertura al pubblico.

“Sono tante le attività programmate”, spiega il sindaco Emanuele Cera, “dalla ditta che gestisce il servizio biblioteca, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Dopo i laboratori Natalizio e Pasquale, arrivano i laboratori estivi che riscuotono sempre grande successo, sia per la bontà dei programmi che per la capacità degli addetti ai lavori, i quali garantiscono ai bambini/ragazzi presenti, un sano e soprattutto costruttivo svago, che insegna a condividere i lavori, le passioni e stimola l’aggregazione sociale”.

“Altri laboratori ed attività”, conclude il primo cittadino, “sono in cantiere e saranno a breve operativi. Siamo ben lieti di poter garantire ai nostri piccoli arcidanesi, alcuni momenti di svago e cultura anche in un periodo dell’anno in cui la scuola è chiusa, così da “spezzare” la monotonia di certe giornate e allo stesso tempo giocare e imparare”.