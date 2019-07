Cagliari, cade un grosso ramo di un albero in strada: i Vigili del Fuoco intervengono per liberare la sede stradale e mettere in sicurezza l’area.

Da una segnalazione pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti nella tarda serata nei pressi di viale Elmas, a Cagliari, a causa della caduta di un albero.

La Sala operativa ha inviato sul posto la squadra di Pronto intervento della sede centrale “2A” che con il supporto di un’autoscala ha provveduto al taglio della pianta mettendo in sicurezza l’area circostante e liberando la sede stradale.

Fortunatamente al momento non stavano transitando veicoli o persone.

L'articolo Cagliari, un grosso ramo crolla in viale Elmas: intervengono i vigili del fuoco proviene da Casteddu On line.