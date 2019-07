Trasporti, irrigazione e infrastrutture per un’agricoltura in grado di competere Le proposte del presidente di Confagricoltura Oristano Paolo Mele, all’assemblea regionale

“Il settore dell’agricoltura in Sardegna ha un riconoscimento importante rispetto al proprio ruolo, dovuto al fatto che la Produzione Lorda Vendibile ammonta a circa 1,5 miliardi di euro l’anno e che non meno del 20% del fatturato industriale regionale è rappresentato dall’industria agro-alimentare”. Così Paolo Mele, presidente di Confagricoltura Oristano introducendo di lavori dell’assemblea regionale di Confagricoltura all’Ala Birdi di Arborea, intitolata “Quale futuro per l’Agricoltura. La Pac da Bruxelles alla Sardegna” e alla quale è intervenuto nel pomeriggio anche il presidenza nazionale dell’associazione Massimiliano Giansanti.

“A mio avviso questo non basta – ha aggiunto Mele -. Non è sufficiente riconoscergli il ruolo se poi non viene supportato in un percorso tutt’altro che semplice; occorre, infatti, garantire leve di competitività reale per tutti i settori, con evidenti e differenti criticità, che esporrò di seguito e che, per migliorare, necessitano di politiche regionali, nazionali e comunitarie mirate a creare valore aggiunto per il territorio e di conseguenza, per le imprese che vi lavorano”.

Nell’intervento di Mele, attenzione per “insularità e continuità territoriale”.

“La nostra Organizzazione ripropone con forza l’urgenza di porre in essere ogni iniziativa di carattere politico, volta al riconoscimento dello stato di insularità della Sardegna”. Richiesta per il “riconoscimento del diritto alla continuità territoriale per passeggeri e merci sulle rotte aeree e marittime”. Quanto alla Pac, “è necessario che la Regione sarda, in raccordo con le rappresentanze agricole e le altre Regioni, definisca rapidamente i suoi orientamenti e contribuisca a delineare i contenuti della nuova PAC da attuarsi nell’Isola”.