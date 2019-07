Cinema: nove finalisti al premio Solinas

(ANSA) - LA MADDALENA, 12 LUG - Sono nove i finalisti che concorrono all'assegnazione del Premio Franco Solinas dedicato alla scrittura per il cinema in programma a settembre sull'isola de La Maddalena. Lo ha deciso la giuria - 25 tra scrittori, sceneggiatori, registi e operatori culturali di fama internazionale - che ha esaminato complessivamente 284 soggetti.

I finalisti sono: Alice (titolo originale La Bambina Immaginaria) di Eleonora Bordi e Giulia Camilla Pace; Arrusi (Mai Più Liberi) di Luca Maria Piccolo; Dagos (Gli Indesiderati) di Luca Mastrogiovanni e Ciro Zecca; Elastici (La Cura) di Luca Giordano; Falsa Partenza (La Seconda Corsa) di Alessandro Padovani; L'angelo Infelice (La Valle Dei Sorrisi) di Paolo Strippoli, Jacopo Del Giudice e Milo Tissone; L'estate Della Svolta (Le Cose Sporche) di Luca Giordano; La Terra (Il Canone) di Fabio Ciampo e Giorgio Glaviano; Sacra Famiglia (Acquario) di Lucio Ricca e Oliviero Del Papa.

In palio ci sono 1.000 euro per chi si aggiudica il primo premio e la partecipazione al LAB di sviluppo con gli stessi giurati. Saranno anche assegnate borse di sviluppo per un ammontare complessivo di 4.000 euro da suddividere tra i finalisti. (ANSA).