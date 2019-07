Cagliari, incidente in via Peretti: auto tamponata travolge una donna sulle strisce pedonali

Incidente stradale questo pomeriggio in via Peretti. Una Toyota Yaris condotta da una 37enne di Settimo investiva una cittadina cagliaritana di 60 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. Nello stesso momento, la Yaris, veniva poi tamponata da una Mercedes condotta da un 55enne residente a Cagliari. In fase di accertamento e ricostruzione l’esatta dinamica del sinistro. Il pedone veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo mentre i due conducenti rimanevano illesi.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

