Un nuovo potabilizzatore e 4 chilometri di condotte nel territorio di Mogoro e Guspini

Servirà a ridistribuire l’acqua potabile nelle frazioni di Morimenta e Sa Zeppara

Un nuovo potabilizzatore e oltre 4 chilometri di condotte per le frazioni di Morimenta e Sa Zeppara. Il direttore generale di Abbanoa, Sandro Murtas, ha firmato il contratto con l’impresa aggiudicatrice che realizzerà le opere fondamentali per risolvere in maniera definitiva le criticità dell’approvvigionamento idrico delle due borgate del territorio di Mogoro e Guspini, grazie a un investimento di un milione di euro.

A eseguire i lavori, che inizieranno nelle prossime settimane, sarà l’impresa sarda Luppu.

Gli interventi. In futuro le due frazioni saranno interessate da un altro piano che prevede il collegamento con l’acquedotto Tirso ma, considerato il persistere dei fuori norma legati all’acqua dei pozzi, Abbanoa (che ha ereditato dai precedenti Gestori questa situazione) ha predisposto un piano di accelerazione avente l’obiettivo di sostituire in tempi brevi l’approvvigionamento dei pozzi con un piccolo potabilizzazione alimentato dalla vicina vasca ENAS, tramite il collegamento già in uso che alimenta il potabilizzatore di Sant’Antonio di Santadi.

L’impianto sarà situato nel piazzale del serbatoio interrato in località Sa Zeppara, in sostituzione del sistema di filtrazione a sabbia attualmente esistente ma inefficace, e da questo collegata a una nuova condotta di lunghezza di circa 4.1 chilometri che alimenterà tutte le utenze che gravitano nelle frazioni di Sa Zeppara e Morimenta. Le opere saranno ultimate e collaudate entro l’anno.

L’appalto. A febbraio il Gestore unico ha ottenuto il via libera al progetto esecutivo dell’intervento diviso in due lotti (potabilizzatore e condotte) e al finanziamento di un milione di euro. A fine marzo è stata indetta la gara d’appalto tramite una procedure negoziata telematica: la proposta dell’impresa Luppu è risultata la migliore nel rapporto qualità/prezzo. Lo scorso giugno, a seguito dell’esito positivo delle verifiche sui requisiti in possesso della ditta aggiudicatrice, Abbanoa ha proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e ora alla firma del contratto.

Venerdì, 12 luglio 2019

