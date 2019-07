Smarrite chiavi d’auto alle notti bianche oristanesi

La prima delle notti bianche di Oristano, dedicate allo shopping, è andata bene come ci si aspettava, ma non per una ragazza di Ollastra, che passeggiando per le vie del centro oristanese ha smarrito le chiavi della sua macchina.

Le chiavi (di cui riportiamo la foto sopra) con apertura automatizzata, sono di una Saab. L’appello è già stato diffuso nei social, ma, purtroppo, senza successo.

Chiunque le ritrovasse può contattare le redazione di Linkoristano o commentare l’articolo.

Venerdì, 12 luglio 2019

