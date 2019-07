Delitto del lago, Christian Fodde condannato all’ergastolo

Delitto del lago, si chiude oggi l’ultimo capitolo del processo di primo grado per l’omicidio di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer, ucciso barbaramente sulle sponde del lago Omodeo, l’11 settembre scorso.

Il gup di Oristano Silvia Palmas, ha emesso la sentenza: ergastolo e tre mesi di isolamento diurno per Christian Fodde, trent’anni per Riccardo Carta e 16 anni e otto mesi per Matteo Satta.

