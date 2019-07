I militari della seconda Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, hanno concluso un controllo nei confronti di un professionista del settore edile operante in Elmas. I Finanzieri hanno quindi concentrato la loro attenzione su due immobili, ubicati nel capoluogo e concessi in affitto.

L’analisi della documentazione acquisita durante il controllo ha permesso di appurare che, nonostante l’esistenza di regolare contratto di affitto, il locatore non aveva indicato nelle dichiarazioni dei redditi, relative alle annualità dal 2014 al 2017, i proventi derivanti dall’affitto per un valore complessivo di 16.000 euro. Nell’ambito del controllo, inoltre, le Fiamme Gialle, proseguendo nella disamina della documentazione fiscale relativa al professionista, hanno altresì constatato che lo stesso non aveva dichiarato, nel medesimo arco temporale 2014 – 2017, ricavi legati a prestazioni lavorative rese per un importo di 6.000 euro.

L'articolo Cagliari, si “dimentica” di dichiarare ricavi per 22mila euro: nei guai col fisco imprenditore edile proviene da Casteddu On line.