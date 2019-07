Cagliari, via alla fase finale dei lavori di pavimentazione sulla 554

Lunedì 15 luglio Anas avvierà l’ultima fase dei lavori di nuova pavimentazione sulla strada statale 554 “Cagliaritana” che riguarda interventi in tratti saltuari tra gli svincoli del ‘Quadrifoglio’ al km 1,500 a Cagliari e di Quartucciu al km 11,850. Gli interventi comporteranno limitazioni esclusivamente nella fascia oraria notturna compresa tra le 20:00 e le 6:00, per limitare i disagi alla circolazione. I lavori avranno una durata di circa 2 settimane.

I lavori fanno parte del piano di manutenzione per il risanamento del manto stradale della statale 554 “Cagliaritana” e hanno previsto la posa in opera di asfalto drenante al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di servizio dell’infrastruttura. Le precedenti fasi hanno riguardato la manutenzione delle pavimentazione lungo il tratto compreso tra lo svincolo di Gannì (km 18,200) e Terra Mala, nei territori di Quartucciu, Quartu S. Elena e Maracalagonis, della galleria “Bruncu Martineddu” in entrambe le direzioni, e lungo il tracciato di collegamento tra i due tratti a 4 corsie (ex SS125 nei pressi dell’invaso del Simbirizzi).

