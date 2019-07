Un ergastolo e due condanne per l’omicidio del Lago Omodeo

Chiuso anche il secondo processo sull’uccisione del diciottenne di Macomer Manuel Careddu

Un ergastolo e due condanne a trenta e a sedici anni di reclusione al termine del processo celebrato col rito abbreviato davanti al giudice delle udienza preliminari del Tribunale di Oristano Silvia Palmas per l’omicidio di Manuel Careddu, il diciottenne di Macomer ucciso a colpi di piccone l’11 settembre dello scorso anno in riva al lago Omodeo e il cui corpo venne ritrovato un mese dopo sepolto nelle campagne tra Ghilarza e Aidomaggiore. La pena dell’ergastolo è stata inflitta a Christian Fodde, di Ghilarza, accusato di essere stato l’esecutore materiale dell’omicidio. Trent’anni per Riccardo Carta, anche lui di Ghilarza, proprietario del terreno dove Manuel Careddu venne assassinato, e sedici anni e otto mesi di carcere per Matteo Satta che la sera dell’omicidio si premurò di prendere in carico i cellulari degli amici coinvolti nell’omicidio per assicurare loro un alibi.

I pubblici ministeri Ezio Domenico Basso e Andrea Chelo avevano chiesto due ergastoli per Fodde e Carta e trent’anni di carcere per Satta. I legali di difesa, gli avvocati Aurelio Schintu (per Christian Fodde), Angelo Merlini (per Riccardo Carta) e Antonello Spada (per Matteo Satta), con varie argomentazioni avevano chiesto, invece, pene molto più levi, mentre i legali di parte civile, gli avvocati Gianfranco Piscitelli e Luciano Rubattu, in rappresentanza dei genitori di Manuel Careddu, avevano condiviso le richiesta di condanna della pubblica accusa e chiesto risarcimenti per diverse centinaia di migliaia di euro.

Nei giorni scorsi la giudice del tribunale dei minori di Cagliari, Michela Capone, aveva già emesso una prima sentenza di condanna a 16 anni di carcere, a carico dei due minorenni coinvolti nell’omicidio: un giovane di Ghilarza, ora maggiorenne, e una ragazza minorenne di Abbasanta, fidanzata di Christian Fodde, che in qualche maniera sarebbe stata l’ispiratrice dell’omicidio. Manuel Careddu, infatti, pochi giorni prima di essere ucciso si era presentato proprio a casa della ragazza chiedendo il pagamento di una fornitura di droga del valore di poche centinaia di euro. Quella richiesta di fatto portò alla sua condanna a morte.

Venerdì, 12 luglio 2019

